Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%ТАСС 06:47

Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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