Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%REGNUM 07:09
Банк России в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ 26 июля, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что снижение произошло с 7,5% до 7,25% годовых.
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Обновлено в 16:17
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Ранее в пятницу, 26 июля, в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами.
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