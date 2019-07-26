Банк России в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ 26 июля, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что снижение произошло с 7,5% до 7,25% годовых.

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Интернет В WhatsApp обновится функционал Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.

Футбол Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову» В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Футбол Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.

Армия и оружие РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Кино Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Футбол Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".

Кино Объявлена программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019 Мероприятие пройдет с 2 по 8 августа в Выборге Стала известна программа фестиваля российского кино "Окно в Европу" - 2019, который в этом году пройдет с 2 по 8 августа в Выборге.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Экономика На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.

Авто Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Политика Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.

Политика Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400 Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о сроках, в которые страна развернет российские ЗРК С-400, передает Anadolu.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".