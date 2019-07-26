Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%Интерфакс 06:37
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
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Футбол
Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА
Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.
Обновлено в 11:10
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.
Обновлено вчера в 22:05
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Теннис
Рублев обыграл Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.
Обновлено в 09:47
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Политика
В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине
Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
В Челябинске автокран въехал в маршрутку, есть погибшие
По предварительной информации, один человек погиб, еще семеро госпитализированы В Челябинске на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера столкнулись сразу три маршрутных автобуса ПАЗ и автокран.
Обновлено в 03:03
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Политика
МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
В МИД России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.
Обновлено в 13:23
Политика
Трамп пригрозил ответить на «глупость Макрона» пошлинами на вино
Президент США Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем так называемого "налога на Google".
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
По данным ведомства, Россия не направляла судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.
Обновлено в 13:28
Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль
До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
«Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
1700 контрактов заключила Кемеровская область через портал поставщиков
Кемеровская область стала одним из первых российских регионов, присоединившихся к порталу поставщиков, и уже может заявить о значимых результатах при проведении закупок малого объема, сообщил начальник Департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Российские дипломаты навестили Осипову и Ярошенко
Российские дипломаты заявили, что пристально следят за россиянами в тюрьмах США и всегда готовы оказать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 12:01
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Участницу Олимпиады задержали в Германии с 50 кг наркотиков
Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана немецкой таможней после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.
Обновлено в 08:29