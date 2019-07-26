Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ 18:21

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Минимальная ключевая ставка: за и против

Инвест-Форсайт08:30

Снижение ключевой ставки. Эксперты ждут от Банка России «два шага вниз» до конца года

ТАСС11:06

Галопом по цитатам: ЕЦБ верит в лучшее, хотя поводов для этого мало

Вести.Финанс06:30

Банк России сообщил о новом снижении ключевой ставки

Экономика сегодня06:46

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% годовых

Накануне.Ru06:40

Снижение ключевой ставки окажет влияние на динамику ставок по банковским продуктам

Finam.Ru12:05

Экономисты ждут снижения ключевой ставки ЦБ

Deita.ru23 июля в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Политика

В Конгрессе США не намерены отказываться от импичмента Трампу

В Палате представителей США не намерены отказываться от планов по импичменту президенту Дональду Трампу.
Обновлено в 14:23
Здоровье

ВОЗ: более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка Балтрейса.
Обновлено в 01:12
Политика

Лукашенко заявил, что не променяет дружбу с Россией ни на какие деньги

Обновлено в 07:15
Футбол

Шюррле согласен стать игроком «Спартака»

Обновлено в 16:51
Происшествия

В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров

Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Общество

Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов

Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане

Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись

Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват".
Обновлено в 17:18
Здоровье

В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями

Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Экономика

«Восточный» попросил арестовать принадлежащие Baring Vostok акции

Банк «Восточный» попросил суд арестовать весь пакет акций фонда Baring Vostok, поскольку планирует подать иск о возмещении ущерба против структуры Baring — компании Evison, владеет 41,6% акций — и основателя фонда Майкла Калви.
Обновлено в 11:59
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Общество

Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»

Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Космос

На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры

На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Сочи» в матче молодежного первенства

Добавим, что встреча основных команд состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 12:43
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Политика

Серия обысков проходит этим вечером в Москве в преддверии завтрашней акции протеста

Леонид Радзиховский считает, что в предвыборном беспределе виноват не мэр Москвы Сергей Собянин, а вышестоящие инстанции.
Обновлено в 15:01
Общество

Мусульмане Екатеринбурга требуют новую мечеть в центре

Обновлено в 12:45
Спорт

Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды

Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

Обновлено в 08:21
Авто

В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров

Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане

Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
Обновлено в 16:20
Футбол

Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова

Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
ещё по теме
Главное