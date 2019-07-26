Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Политика
В Конгрессе США не намерены отказываться от импичмента Трампу
В Палате представителей США не намерены отказываться от планов по импичменту президенту Дональду Трампу.
Обновлено в 14:23
Здоровье
ВОЗ: более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка Балтрейса.
Обновлено в 01:12
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Общество
Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов
Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане
Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись
Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват".
Обновлено в 17:18
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Экономика
«Восточный» попросил арестовать принадлежащие Baring Vostok акции
Банк «Восточный» попросил суд арестовать весь пакет акций фонда Baring Vostok, поскольку планирует подать иск о возмещении ущерба против структуры Baring — компании Evison, владеет 41,6% акций — и основателя фонда Майкла Калви.
Обновлено в 11:59
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Сочи» в матче молодежного первенства
Добавим, что встреча основных команд состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 12:43
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Политика
Серия обысков проходит этим вечером в Москве в преддверии завтрашней акции протеста
Леонид Радзиховский считает, что в предвыборном беспределе виноват не мэр Москвы Сергей Собянин, а вышестоящие инстанции.
Обновлено в 15:01
Общество
Мусульмане Екатеринбурга требуют новую мечеть в центре
Обновлено в 12:45
Спорт
Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды
Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено в 08:21
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика
В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями
В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане
Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
Обновлено в 16:20
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16