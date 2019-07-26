Финансы
Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%ТАСС 06:47
Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Политика
В США намерены вернуть смертную казнь на федеральном уровне
Федеральные власти США намерены возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва.
Обновлено в 13:44
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Реал» решил оставить Хамеса в команде
Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».
Обновлено в 16:50
Политика
Генерал СБУ: Россия готовит военный ответ на задержание танкера Neyma
Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера Nike Spirit в Одесской области спровоцирует Москву на военное наступление.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову»
В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».
Обновлено в 12:52
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Политика
Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%
Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Футбол
СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»
Обновлено в 16:05
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России
Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам
Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Авто
Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X
Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.
Обновлено в 03:16
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Происшествия
Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои
Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Общество
Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США
Обновлено в 09:36
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика
Борис Джонсон собирается завести собаку на Даунинг-стрит
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который славится своим эксцентричным поведением, планирует завести собаку в резиденции на Даунинг-стрит.
Обновлено в 15:40
Музыка
Кузьмин рассказал о проведенной с Пугачевой ночи
Музыкант Владимир Кузьмин вспомнил, как его роман с Аллой Пугачевой вдохновил композитора Игоря Николаева на создание песни "Две звезды".
Обновлено в 03:23
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
В начале следующего года в Польше пройдут памятные мероприятия, посвященные освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме бойцами Красной армии.
Обновлено в 14:49
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06