Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%ТАСС 06:47

Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 7,25%

RT на русском11:26

Минимальная ключевая ставка: за и против

Инвест-Форсайт08:30

Галопом по цитатам: ЕЦБ верит в лучшее, хотя поводов для этого мало

Вести.Финанс06:30

Снижение ключевой ставки окажет влияние на динамику ставок по банковским продуктам

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ТАСС11:06

Банк России снизил ключевую ставку

РИА Новости06:32

Экономисты ждут снижения ключевой ставки ЦБ

Deita.ru23 июля в 20:00
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Политика

В США намерены вернуть смертную казнь на федеральном уровне

Федеральные власти США намерены возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва.
Обновлено в 13:44
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Реал» решил оставить Хамеса в команде

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником команды Хамесом Родригесом в это трансферное окно, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол на своей странице в «Твиттере».
Обновлено в 16:50
Политика

Генерал СБУ: Россия готовит военный ответ на задержание танкера Neyma

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера Nike Spirit в Одесской области спровоцирует Москву на военное наступление.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол

Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову»

В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».
Обновлено в 12:52
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Политика

Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%

Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Футбол

СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

Обновлено в 16:05
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России

Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Футбол

Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам

Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Авто

Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X

Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Футбол

Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова

Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Происшествия

Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои

Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Общество

Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США

Обновлено в 09:36
Политика

МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT

МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика

Борис Джонсон собирается завести собаку на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который славится своим эксцентричным поведением, планирует завести собаку в резиденции на Даунинг-стрит.
Обновлено в 15:40
Музыка

Кузьмин рассказал о проведенной с Пугачевой ночи

Музыкант Владимир Кузьмин вспомнил, как его роман с Аллой Пугачевой вдохновил композитора Игоря Николаева на создание песни "Две звезды".
Обновлено в 03:23
Политика

Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

В начале следующего года в Польше пройдут памятные мероприятия, посвященные освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме бойцами Красной армии.
Обновлено в 14:49
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
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