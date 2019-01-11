Экономика
Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеИнтерфакс01:50
Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Интерфакс01:50
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Банк России получит новые полномочия в интернете Банк России сможет принимать решения, которые станут основанием для блокировки мошеннических и опасных сайтов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.Коммерсантъвчера в 15:07
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