Экономика

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
Интерфакс
01:50

Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Интерфакс01:50
с чего всё началось

Банк России получит новые полномочия в интернете

Банк России получит новые полномочия в интернете Банк России сможет принимать решения, которые станут основанием для блокировки мошеннических и опасных сайтов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.
Коммерсантъвчера в 15:07

Подробнее о событии

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете

Интерфакс01:50

Банку России разрешат блокировать сайты без решения суда

URA.Ruвчера в 23:35

«Ъ»: ЦБ разрешат блокировать сайты до решения суда

Газета.Ruвчера в 22:04

Центробанк получит возможность блокировать опасные сайты

Телеканал 360°вчера в 21:26

Госдума наделяет ЦБ полномочиями по блокировке противоправного контента в сети

Znak.comвчера в 19:20

Банк России сможет блокировать сайты до решения суда

Московский Комсомолецвчера в 18:24

Банк России получит новые полномочия в интернете

Коммерсантъвчера в 15:07
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Финансы

Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Финансы

Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей

Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб.
Обновлено в 04:42
Экономика

Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

Российский рубль возглавил список самых недооцененных валют мира, составленный британским журналом The Economist.
Обновлено в 04:51
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $62

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика

Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Экономика

Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения бывшему главе Nissan Motor Corporation Карлосу Гону, включая обвинение в серьезном злоупотреблении доверием, пишет японская газета Nikkei.
Обновлено в 02:03
Экономика

Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом

Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, на непродовольственные товары — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ

Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:12
Недвижимость

«Яндекс» зафиксировал рост цен на жилье в европейской части России

"Яндекс" зафиксировал рост цен на вторичное жилье в 2018 году в большинстве регионов европейской части России.
Обновлено в 03:47
Экономика

Власти Югры решили подключиться к созданию авиакомпании на базе Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) заинтересованы в том, что базовой авиакомпанией при реализации федерального проекта по увеличению объема региональных перевозок была выбрана Utair, и готовы принять участие в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 04:34
Финансы

Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд

Международные резервы России на 28 декабря составили $466,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика

Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций

Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
Обновлено в 02:29
Экономика

Около 400 объектов водоснабжения России войдут в проект «Чистая вода»

Ранее отмечалось, что субъекты РФ до середины 2019 года должны разработать региональные программы в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода".
Обновлено в 06:02
Экономика

«ЛУКОЙЛ» зарегистрировал новую компанию в Нигерии

"ЛУКОЙЛ" зарегистрировал новую компанию в Нигерии, следует из списка аффилированных лиц на 31.12.2018.
Обновлено в 07:57
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