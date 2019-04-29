Экономика
Банк России подтвердил рост инфляционных ожиданий в апрелеКоммерсантъ вчера в 18:39
Банк России подтвердил рост инфляционных ожиданий в апреле Опубликована информация об инфляционных ожиданиях, выросших в апреле 2019 года,— это заставило Банк России отложить снижение ключевой ставки.
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Транспорт
ГИБДД планирует создать в России базу злостных нарушителей ПДД
Мишуров пояснил, что прорабатывается вопрос введения запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для таких водителей, поскольку злостные нарушители ПДД не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения.
Обновлено 28 апреля в 20:47
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Путин заявил о выгодах общего гражданства для украинцев и россиян
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал это попыткой "соблазнить граждан Украины" и заявил, что вряд ли многие украинцы захотят получить российский паспорт, но в то же время Украина будет защищать, предоставлять убежище и даже украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование популярных соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook, введенный на территории страны вслед за серией взрывов, сообщает телеканал News1st.
Обновлено в 01:54
Общество
В Саратове ко Дню Победы общежитие оформили плакатами с фашистами
Обновлено вчера в 05:53
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Политика
Российский МИД обвинил США в препятствовании работе России в ООН
США пытаются препятствовать участию России в работе ООН и хотят пресечь распространение информации о происшествии в сирийском городе Дума.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
В первом раунде плей-офф «Старз» одолели «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:2. «Сент-Луис» в семи матчах обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс».
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты
Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале упала в 2,3 раза
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2019 года сократилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,04 триллиона вон (4,3 миллиарда долларов), следует из сообщения компании.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В США 8-летний мальчик спас себя и сестру из угнанной машины
8-летний мальчик Чанс вступил в драку с угонщиком, отбил у него сестру и выскочил с ней через дверь. Дети сразу бросились к бабушке.
Обновлено в 01:32
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Политика
Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Авто
Лидером авторынка Украины стали автомобили компании Renault
Автомобили французской компании Renault стали самыми популярными среди украинских автолюбителей в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 02:04
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Барнауле школьника зажало в дверях троллейбуса
Жительница Барнаула рассказала в соцсетях, что ее сын был зажат в дверях троллейбуса.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь на заявлениях Трампа
Цены на нефть в понедельник утром сохраняют негативную динамику на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о призывах к ОПЕК повысить добычу, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 01:29
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46