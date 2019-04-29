Банк России подтвердил рост инфляционных ожиданий в апрелеКоммерсантъ вчера в 18:39

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Транспорт ГИБДД планирует создать в России базу злостных нарушителей ПДД Мишуров пояснил, что прорабатывается вопрос введения запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для таких водителей, поскольку злостные нарушители ПДД не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения.

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