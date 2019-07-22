Финансы
Банк России поднял официальный курс доллара и опустил евроРосбалт вчера в 06:43
Центробанк РФ повысил с 23 июля официальный курс доллара США на 11 копеек до 62,9776 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 14 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,6546 рубля.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Армия и оружие
Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Обновлено в 04:35
Происшествия
6-летний мальчик выпал из окна в Кемерове
В Кемерове 6-летний ребенок упал с высоты третьего этажа. Мальчик выпал из окна, пока мама спала.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Общество
Проверку в Шереметьево ситуации с багажом завершат через одну-две недели
Прокуратура завершит через неделю-две проверку по ситуации с багажом в аэропорту "Шереметьево", заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 05:42
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Политика
Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Политика
Партия Зеленского сохранила лидерство на выборах в Раду
Обновлено в 02:32
Кино
Ответственного за лого сериала «Локи» предложили уволить
Пользователи Twitter в очередной раз подтвердили свою репутацию троллей. В этот раз их жертвой стали создатели мини-сериала «Локи» Marvel.
Обновлено в 06:08
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%
Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
Обновлено 21 июля в 01:20
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 06:09
Политика
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Экономика
«Полюс» в первом полугодии увеличил производство золота на 16%
Объём производства золота группы «Полюс» составил в первом полугодии 2019 года 1285 тыс. унций, что на 16% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 01:28