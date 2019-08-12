Финансы
Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:38
Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Краснодар» прошел «Порту» в Лиге чемпионов
В первом матче «Краснодар» уступил на своем пол со счетом 0:1, но по сумме двух матчей, за счет голов на выезде, российский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Обновлено в 16:54
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии
Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.
Обновлено в 17:29
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Экономика
Экономика Германии не оправдала ожиданий
Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года.
Обновлено в 13:31
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:02
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Политика
Володин объяснил указ Зеленского о гражданстве для россиян
Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 16:17
Авто
АвтоВАЗ назвал сроки появления Lada Vesta с вариатором
По словам главы информационной службы АвтоВАЗа С. Ильинского, модель Lada Vesta, оснащаемая бесступенчатой автоматической коробкой передач, выйдет на рынок в течение одного-двух лет.
Обновлено в 12:17
Кино
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 05:57
Общество
В нескольких районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Обновлено в 09:43
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Экономика
«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ
"Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.
Обновлено в 17:00
Культура
В Третьяковской галерее показали сразу два «Черных квадрата»
С 13 августа посетители музея могут увидеть сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича в одном зале, а также побывать в специальных пространствах, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику Александру Дейнеке.
Обновлено в 11:54
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей
Обновлено в 09:26
Путешествия
Число туристов из Италии в Петербурге выросло в 1,5 раза
За первое полугодие 2019 года Петербург посетило больше 1,5 млн иностранных туристов, что на 15% больше, чем в том же периоде год назад, сообщили в Смольном 13 августа со ссылкой на данные УФМС по городу и Ленобласти.
Обновлено в 10:32
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Обновлено в 06:13
Общество
Аэропорт Гонконга из-за демонстрантов отменил все вылетающие рейсы
Администрация аэропорта Гонконга сообщила об отмене всех вылетающих рейсов с 18.00 (13.00 мск) из-за действий демонстрантов.
Обновлено вчера в 05:23
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
«Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.
Обновлено в 17:56
Политика
В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы
В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:41
Теннис
Медведев пробился во второй круг турнира в Цинциннати
Во вторник, 13-го августа, за океаном состоялись матчи первого круга престижного турнира Цинциннати-2019.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Самая масштабная вспышка кори зафиксирована на Украине
На Украине зафиксирована самая масштабная вспышка кори, сообщила директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31