Финансы
Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:38
Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика
Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Религия
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Завтра, 14 августа, православные отмечают Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста (пост продлится две недели, по 27 августа).
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг
13 августа стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории и доклада Макларена.
Обновлено в 08:26
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее может стать новым послом в РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Стивена Бигэна, американского спецпредставителя по Северной Корее, на должность нового посла в Российской Федерации.
Обновлено в 07:45
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Авто
Porsche представила самый мощный гибрид Cayenne
Новая версия Cayenne, которая именуется Cayenne Turbo S E-Hybrid, оснащена самой мощной гибридной силовой установкой из ассортимента Porsche – той, что устанавливается на топовую модификацию Panamera.
Обновлено в 04:02
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
На территории финской школы обнаружили медведя
Медведь был обнаружен поблизости от школы в городе Миккели на востоке Финляндии, силы правопорядка привлекли экологов, чтобы вернуть животное в природу, сообщает финская полиция.
Обновлено в 08:46
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Варум извинилась перед мужем за обнародование деталей личной жизни
За 22 года совместной жизни Анжелика Варум и Леонид Агутин знают друг о друге все.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Медучреждения Ставрополья примут 200 молодых специалистов в 2019 году
"В этом году в медучреждения Ставрополья направляются 200 молодых специалистов-медиков - те, кто поступил в 2014-м в Ставропольский медуниверситет в рамках расширенного по инициативе губернатора целевого набора", - уточняется в сообщении.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено в 02:44
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27