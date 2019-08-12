Финансы
Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубляМосковский Комсомолец 12 августа в 21:38
Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.
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В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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Обновлено в 00:46
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Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
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На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
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Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
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Тбилиси занизил ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе
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Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии
В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.
Обновлено вчера в 13:51
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Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
Обновлено в 01:18
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ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
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Нашелся пропавший в Сирии россиянин
Лидер движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников, который, по одной из версий, находится в плену в Сирии, оказался жив.
Обновлено в 00:24
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Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
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Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
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Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
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Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
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Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
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