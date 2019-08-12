Финансы
Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубляМосковский Комсомолец 12 августа в 21:38
Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.
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Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
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Обновлено вчера в 07:23
Экономика
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Китайские власти смогли создать новые эффективные факторы роста, которые позволяют минимизировать негативное воздействие от усиливающегося экономического давления Вашингтона.
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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
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Здоровье
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Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Гаджеты
На macOS стало проще запускать игры для Windows
Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда
Центробанк (ЦБ) обратил внимание на снижение с начала 2019 года числа занятых, в первую очередь среди людей предпенсионного возраста.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено вчера в 12:31
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Бледанс в Турции искусали неизвестные маленькие морские обитатели
Обновлено вчера в 08:02
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкой
Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС.
Обновлено вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
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Обновлено вчера в 11:01
Музыка
Музыкант Дельфин потерял сознание на студии звукозаписи в Москве
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Культура
На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шевелев признался, что развил у сына фобию
Сын Жанны Фриске впечатлился разговором и перестал есть сладкое. Дмитрий переживает, что у него появилась новая фобия.
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