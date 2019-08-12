Стоимость определяемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,8912 рубля.

Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубля

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Армия и оружие Нетрезвый боец ВСУ из-за разногласий прострелил ногу сослуживцу Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу.

Происшествия Двухлетнюю девочку забили насмерть в Приморье Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в приморье, передает РИА "Новости".

Космос Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.

Финансы Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.

Происшествия В Якутии пятеро человек погибли в ДТП При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пятеро человек, еще четверо пострадали.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Теннис Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Общество Росстат определил регионы с наибольшей долей жителей среднего класса Доля среднего класса в 71 регионе России не превышает 20% жителей.

Общество Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.

Политика Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Авто Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Шоу-бизнес Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.

Происшествия Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком Два человека в пригороде Стокгольма Норсборге получили письмо с подозрительным белым порошком внутри конверта.

Армия и оружие Названы неудачные самолеты СССР В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".

Экономика Fitch оставило рейтинги "Инвестгеосервиса" "B-" на пересмотре с "негативным" прогнозом Продолжающийся пересмотр рейтингов обусловлен сохраняющейся неопределенностью в отношении ликвидности "Инвестгеосервиса", которая остается слабой и зависит от способности компании привлекать дополнительное финансирование, говорится в пресс-релизе Fitch.