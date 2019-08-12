Финансы
Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубляМосковский Комсомолец 21:38
Стоимость определяемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,8912 рубля.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:52, Вашингтон
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Нетрезвый боец ВСУ из-за разногласий прострелил ногу сослуживцу
Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Двухлетнюю девочку забили насмерть в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:41
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено в 11:53
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Якутии пятеро человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пятеро человек, еще четверо пострадали.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Наука
Исследователи изобрели катушки для очистки океана от пластика
Обновлено в 15:03
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Футбол
«Бавария» уверенно вышла в следующий раунд Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» переиграла «Энерги» в матче 1/32 финала Кубка Германии.
Обновлено в 16:40
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 21:16
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено в 14:12
Общество
Росстат определил регионы с наибольшей долей жителей среднего класса
Доля среднего класса в 71 регионе России не превышает 20% жителей.
Обновлено в 03:58
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Политика
Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 08:23
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 10 августа в 02:10
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено в 06:15
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы
В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком
Два человека в пригороде Стокгольма Норсборге получили письмо с подозрительным белым порошком внутри конверта.
Обновлено в 20:53
Армия и оружие
Названы неудачные самолеты СССР
В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Экономика
Fitch оставило рейтинги "Инвестгеосервиса" "B-" на пересмотре с "негативным" прогнозом
Продолжающийся пересмотр рейтингов обусловлен сохраняющейся неопределенностью в отношении ликвидности "Инвестгеосервиса", которая остается слабой и зависит от способности компании привлекать дополнительное финансирование, говорится в пресс-релизе Fitch.
Обновлено в 10:22
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20