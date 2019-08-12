Финансы

Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:38

Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.
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По официальному курсу ЦБ РФ поднял доллар до 65,43 рубля, а евро увечил на 10 копеек

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:17, Вашингтон
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