Финансы
Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:38
Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.
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По официальному курсу ЦБ РФ поднял доллар до 65,43 рубля, а евро увечил на 10 копеек
Интересантвчера в 05:20
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:17, Вашингтон
Армия и оружие
В Индии заявили о покупке модернизированных МиГ-29 по «бросовым ценам»
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
В Румынии ужесточены наказания за использование мобильных устройств за рулем
Правительство Румынии ужесточило санкции для водителей, которые пользуются мобильным телефоном или планшетом за рулем.
Обновлено в 02:09
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено вчера в 01:50
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Наука
Отчислять студентов готовится искусственный интеллект
Выявлять студентов с плохой успеваемостью готовится искусственный интеллект. Цифровую систему оценки планируется ввести уже в 2021 году.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Происшествия
Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Погода не помешает москвичам увидеть метеорный поток Персеиды
Жители Москвы с вероятностью до 90% смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Пушков: США после выхода из ДРСМД упражняются в лицемерии
Соединённые Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь пытаются найти себе оправдание.
Обновлено в 02:14