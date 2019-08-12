Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.

Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубля

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Общество В Румынии ужесточены наказания за использование мобильных устройств за рулем Правительство Румынии ужесточило санкции для водителей, которые пользуются мобильным телефоном или планшетом за рулем.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия В Москве задержали участника митинга 10 августа Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

Финансы Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Армия и оружие ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.

Наука Отчислять студентов готовится искусственный интеллект Выявлять студентов с плохой успеваемостью готовится искусственный интеллект. Цифровую систему оценки планируется ввести уже в 2021 году.

Футбол Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Общество Погода не помешает москвичам увидеть метеорный поток Персеиды Жители Москвы с вероятностью до 90% смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".