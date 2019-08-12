Перед открытием торгов во вторник курс доллара на мировом валютном рынке установился на отметке 65,4132 рублей, евро - 73,3500 рубля.

Банк России поднял курс доллара на вторник до 65,43 рубля

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