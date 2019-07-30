Экономика

Банк России по-своему оценил рост ВВП во II кварталеРосбалт 07:44

Прирост ВВП России по итогам II квартала 2019 года составил 0,5-1% в годовом сопоставлении, при этом экономическая активность в стране повысилась в июне, однако «ее динамика остается нестабильной». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ отметил незначительный рост ВВП России

Комсомольская правда08:06

Банк России по-своему оценил рост ВВП во II квартале

Росбалт07:44

Рост ВВП РФ в III квартале может составить 0.8-1.3%, ЦБ

АК&М06:57

Банк России сохранил оценку темпа прироста ВВП во 2 и 3 кварталах

Finam.Ru07:03

ЦБ: рост ВВП РФ в годовом выражении во II квартале составил 0,5 - 1%

Будущее России. Национальные проекты06:58

ЦБ обнаружил оживление потребительской активности россиян

News.ru07:18

ЦБ: неплохой для ритейла июнь не означает устойчивого ускорения роста в секторе

Финмаркет07:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:13, Вашингтон
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено вчера в 12:42
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика

Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии

Бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник, что отказывается от мандата депутата парламента.
Обновлено в 04:04
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Интернет

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

США изучат снабжение арктических регионов

Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Политика

Медведев назвал сложным прогноз по лесным пожарам в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложным прогноз по лесным пожарам в Сибири.
Обновлено в 08:03
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии

Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Появилось видео ДТП с участием бывшего вице-губернатора

Экс-вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис», Андрей Косилов за рулем Lexus совершил столкновение с «Лада Веста».
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Общество

В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров

Обновлено в 07:02
Экономика

Правительство заступилось за прожиточный минимум пенсионеров

Правительство запретило необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчёте доплат к пенсиям.
Обновлено в 07:44
Гаджеты

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представлен официально

Обновлено в 06:54
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину

Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Спутник связи «Меридиан» выведен на расчётную орбиту

Космический аппарат «Меридиан», запущенный на ракете-носителе среднего класса «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Замурованную в стене церковной лавки мумию нашли в Нижнем Новгороде

Тело неизвестного мужчины нашли в стене снесенной в Нижнем Новгороде церковной лавки XVII века, данную информацию РИА «Время Н» подтвердил источник в силовом ведомстве.
Обновлено в 06:26
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество

Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день

Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Политика

Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол

Украинский футболист рассказал о романе с Тиной Канделаки

Украинский футболист Артем Милевский откровенно рассказал о своем романе с российской телеведущей Тиной Канделаки.
Обновлено в 04:11
Политика

Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

Обновлено в 06:43
Автоспорт

Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой

Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Авто

УАЗ возобновит создание кроссовера УАЗ-3170

Проект по созданию нового кроссовера УАЗ-3170, который еще год назад был официально остановлен, возобновят.
Обновлено в 06:48
ещё по теме
Главное