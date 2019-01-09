Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евроРБК13:05
Драматически снизилась доля вложений, географически приходящихся на США: с 29,4% на конец марта до 9,6% на конец июня 2018 года. Доля вложений ЦБ в американских долларах выше, чем доля вложений в США, поскольку Банк России может, например, держать в европейском банке средства в долларах.
РБК13:05
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Финансы
ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
Обновлено в 07:00
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%
Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минутут торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом падают акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.
Обновлено в 02:22
Финансы
Международные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича
Международные резервы Украины выросли на 10,6%, составив на 1 января 2019 года $20,8 млрд, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Нацбанка Украины.
Обновлено в 03:48
Финансы
Рост российского ВВП по итогам 2018 года составит 1,7-1,8%
В целом текущие тенденции указывают на то, что в 4К18 годовой рост ВВП должен был ускориться и приблизиться к 2%. Следовательно, в зависимости от округления, по итогам года темпы роста ВВП будут в диапазоне 1,7–1,8%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.
Обновлено в 04:11
Финансы
Криптовалюты продолжают слабо расти в цене
Криптовалюта rippie, стоящая на третьем месте по капитализации (15,06 млрд долларов), выросла в цене на 1,86% за сутки до 0,369 доллара.
Обновлено в 05:00
Финансы
На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования
Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.
Обновлено в 06:39
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.
Обновлено в 03:00
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн
В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Обновлено в 02:59
Финансы
Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей
В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).
Обновлено в 05:04
Финансы
Минфин Украины сохранил доходность облигаций внутреннего долга
Минфин проводит первичное размещение облигаций внутреннего госзайма еженедельно, в основном по вторникам.
Обновлено в 07:13
Финансы
Глава Банка Эстонии пророчит криптовалютам бесславный конец
Как писал Sputnik Эстония, самая популярная из криптовалют — биткоин — в конце 2017 года побила собственный рекорд стоимости, превысив психологически важный показатель в 20 тысяч долларов.
Обновлено в 07:35
Финансы
ЕБРР даст миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане
Европейский банк реконструкции и развития предоставит миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЕБРР.
Обновлено в 04:17
Финансы
Промпроизводство в Германии упало за месяц почти на 2%
Объем промышленного производства в Германии сократился в ноябре 2018 года на 1,9% относительно предыдущего месяца, когда промпроизводство уменьшилось на 0,5%. При этом аналитики прогнозировали рост индикатора в ноябре на 0,3%, сообщает «Финам».
Обновлено в 01:45
Финансы
Госнефтефонд Азербайджана повысил предложение валюты на аукционах
Объем свободно конвертируемой валюты, проданной в декабре 2018 года Государственным нефтяным фондом АР (ГНФАР) на аукционах, организованных Центральным банком АР, достиг 677,1 миллиона долларов, что на 15% превышает итоги торгов в декабре 2017 года, сообщении ГНФАР.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Белорусские власти планируют привлечь $1,5 млрд на внешних рынках
Республика Беларусь выйдет на внешние рынки в наступившем году с намерением привлечь заимствований на 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено 06 января в 23:31