Драматически снизилась доля вложений, географически приходящихся на США: с 29,4% на конец марта до 9,6% на конец июня 2018 года. Доля вложений ЦБ в американских долларах выше, чем доля вложений в США, поскольку Банк России может, например, держать в европейском банке средства в долларах.

Финансы Финансы ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6% Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минутут торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом падают акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.

Финансы Финансы Международные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича Международные резервы Украины выросли на 10,6%, составив на 1 января 2019 года $20,8 млрд, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

Финансы Финансы Рост российского ВВП по итогам 2018 года составит 1,7-1,8% В целом текущие тенденции указывают на то, что в 4К18 годовой рост ВВП должен был ускориться и приблизиться к 2%. Следовательно, в зависимости от округления, по итогам года темпы роста ВВП будут в диапазоне 1,7–1,8%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.

Финансы Финансы Криптовалюты продолжают слабо расти в цене Криптовалюта rippie, стоящая на третьем месте по капитализации (15,06 млрд долларов), выросла в цене на 1,86% за сутки до 0,369 доллара.

Финансы Финансы На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.

Финансы Финансы Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.

Финансы Финансы Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).

Финансы Финансы Минфин Украины сохранил доходность облигаций внутреннего долга Минфин проводит первичное размещение облигаций внутреннего госзайма еженедельно, в основном по вторникам.

Финансы Финансы Глава Банка Эстонии пророчит криптовалютам бесславный конец Как писал Sputnik Эстония, самая популярная из криптовалют — биткоин — в конце 2017 года побила собственный рекорд стоимости, превысив психологически важный показатель в 20 тысяч долларов.

Финансы Финансы ЕБРР даст миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане Европейский банк реконструкции и развития предоставит миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЕБРР.

Финансы Финансы Промпроизводство в Германии упало за месяц почти на 2% Объем промышленного производства в Германии сократился в ноябре 2018 года на 1,9% относительно предыдущего месяца, когда промпроизводство уменьшилось на 0,5%. При этом аналитики прогнозировали рост индикатора в ноябре на 0,3%, сообщает «Финам».

Финансы Финансы Госнефтефонд Азербайджана повысил предложение валюты на аукционах Объем свободно конвертируемой валюты, проданной в декабре 2018 года Государственным нефтяным фондом АР (ГНФАР) на аукционах, организованных Центральным банком АР, достиг 677,1 миллиона долларов, что на 15% превышает итоги торгов в декабре 2017 года, сообщении ГНФАР.