Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
РБК
вчера в 13:05

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
РБКвчера в 13:05

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ЦБ резко снизил долю доллара в международных резервах

Газета.Ru02:24

С чем связано активное сокращение доли доллара США в резервах Центробанка России

RT на русском13:09

Россия втрое сократила валютные резервы в США

Московский Комсомолец10:16

Зачем Банк России переложился из долларов в евро и юани

РБК14:14

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

РИА Новостивчера в 15:35

ЦБ нарастил долю активов в юанях и евро и сократил активы в долларах

ТАССвчера в 13:59

ЦБ РФ во 2-м квартале 2018 года увеличил долю резервов в юанях в 3 раза

Финмаркетвчера в 11:12
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Происшествия

Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка

Обновлено в 16:40
Политика

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Общество

Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:12
Космос

Ученые нашли источник сигналов из космоса

Обновлено в 09:19
Авто

Ford может закрыть заводы в России

В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников только в Европе планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено в 15:19
Автоспорт

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» выиграл третий этап ралли «Дакар-2019»

Экипаж татарстанской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар-2019» в грузовом зачете, сообщает RT.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия

Поступление воды в Тушинский тоннель остановили

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Политика

В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора

В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Обновлено в 12:20
Происшествия

СК начал проверку после похищения мужчины из кафе в Москве

«Вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в городе Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия», — рассказали в СК, отметив, что по факту происшествия организовали доследственную проверку.
Обновлено в 14:27
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Китайская компания Xiaomi представила свои новые смартфоны Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
Обновлено в 11:29
Политика

Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Политика

Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

Обновлено в 13:19
Происшествия

Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду

Обновлено в 14:38
Гаджеты

Samsung официально огласила дату презентации Galaxy S10

Обновлено в 10:22
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство в Лондоне, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 15:27
Политика

Киев попросил Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в Крыму

Посольство Украины в Великобритании направило жалобу в службу поддержки Twitter с требованием удалить верифицированный аккаунт представительства МИД России в Крыму.
Обновлено в 11:11
Политика

В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Сына российского миллионера задержали в Белоруссии

По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Хоккей

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Общество

Яйца в России стали продавать девятками

За два дня под новостью с заголовком "Девяток яиц, пожалуйста" появилось более полутора тысяч сообщений.
Обновлено в 13:20
Политика

Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви

Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Происшествия

Тушинский тоннель в Москве открыли после затопления

Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка канала имени Москвы.
Обновлено в 10:10
Экономика

The Economist сообщил о недооцененности рубля по «индексу Биг Мака»

Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса Биг Мака».
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Италии за незаконную перевозку иммигрантов задержаны двое россиян

Сотрудники полиции Италии задержали двух граждан РФ, которые могут быть причастны к незаконной транспортировке нелегальных иммигрантов, передают в четверг итальянские СМИ.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

В США объяснили «молчание» России о С-500

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты не без опасения признали: С-500 сможет угрожать не только самолетам и крылатым ракетам, но даже спутникам на орбите.
Обновлено в 06:18
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
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