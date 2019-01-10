Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
РБК
вчера в 13:05

Драматически снизилась доля вложений, географически приходящихся на США: с 29,4% на конец марта до 9,6% на конец июня 2018 года. Доля вложений ЦБ в американских долларах выше, чем доля вложений в США, поскольку Банк России может, например, держать в европейском банке средства в долларах.
РБКвчера в 13:05
с чего всё началось
«За рассматриваемый период объём активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на $40,4 млрд и составил $458,1 млрд», — говорится
 в обзоре.
RT на русскомвчера в 17:38

Подробнее о событии

Банк России перевёл около ста миллиардов долларов золото-валютных резервов в евро, китайский юань и японскую йену

Эхо Москвы04:30

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

РИА Новостивчера в 15:35

ЦБ снизил долю доллара в международных резервах

RT на русскомвчера в 17:38

ЦБ резко снизил долю доллара в международных резервах

Газета.Ru02:24

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Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

РБКвчера в 13:05

ЦБ РФ во 2-м квартале 2018 года увеличил долю резервов в юанях в 3 раза

Финмаркетвчера в 11:12
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве

Центр организации дорожного движения правительства Москвы обнародовал видео из Тушинского тоннеля на северо-западе столицы, который затопило из-за подмыва грунта в шлюзе.
Обновлено в 04:47
Политика

ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии

В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Москве в шахте лифта нашли скелет

Обновлено в 04:20
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Общество

Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил «Фонтанку.ру»

Президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM, в него входят журналы Elle, Maxim, «Вокруг света») Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру».
Обновлено в 04:31
Общество

Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки

Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Лукашенко открестился от объединения Белоруссии и России

Лукашенко добавил, что с президентом России Владимиром Путиным они «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет».
Обновлено в 05:09
Происшествия

Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Обновлено в 04:41
Общество

Закон о третьей отсрочке от армии для студентов принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий студентам получить третью отсрочку от службы в армии для обучения в магистратуре даже в том случае, если ранее они уже использовали две положенные действующим законодательством отсрочки.
Обновлено в 06:06
Космос

В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп

"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Политика

Рогозин рассказал о просьбе США создать «Союз» для полетов на Луну

США попросили Россию разработать возвращаемую версию корабля «Союз», который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
Обновлено в 04:49
Футбол

РПЛ выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании общего собрания выдвинула кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Обновлено в 05:29
Экономика

Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Космос

Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе

Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Подрядчик космодрома Восточный арестован по делу о мошенничестве

Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный.
Обновлено в 03:29
Общество

За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными лекарствами и биологически активными добавками через интернет, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:28
Экономика

Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд

Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Обновлено в 03:27
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Школьникам хотят запретить приносить еду из дома

В новых СанПиНах оговаривается запрет для школьников приносить с собой еду, приготовленную дома.
Обновлено в 04:35
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие

В США объяснили «молчание» России про С-500

The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам

Как пояснили в министерстве, японского посла вызвали из-за заявлений Токио по вопросу о переходе ряда Курильских островов к Японии и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Петербурге с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД.
Обновлено в 02:44
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
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