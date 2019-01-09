Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

Финансы Финансы Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.

Общество Общество Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.

Происшествия Происшествия Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса

Происшествия Происшествия В Оренбургской области локализовали пожар на заводе На заводе цинкования в Оренбургской области локализовано возгорание на площади 7 тыс. кв. метров.

Политика Политика Трамп назвал потерей времени встречу с лидерами демократов Президент США Дональд Трамп назвал потерей времени свою встречу с лидерами демократов в конгрессе США по вопросу безопасности границ, из-за которого блокируется принятие нового бюджета.

Политика Политика Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов На 89-м году жизни умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного совета СССР.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.

Происшествия Происшествия Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.

Политика Политика ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона» Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд «Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.

Энергетика Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 5% Нефть марки Brent вечером 9 января подорожала на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Политика Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

Спорт Спорт Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

Происшествия Происшествия В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.

Происшествия Происшествия Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.

Происшествия Происшествия ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора По факту смерти бывшего сотрудника военной академии имени Хрулева генерал-майора Владимира Полещука, который был осужден за мошенничество с жильем Минобороны, проводится служебная проверка.

Политика Политика Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.

Политика Политика Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО вступили в силу В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.

Экономика Экономика «Почта России» начала брать пошлины за покупки в онлайн-магазинах Пилотные проекты уже начали работу. «Почта России» начала взимать пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Энергетика Энергетика В России снова подорожал бензин Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.

Происшествия Происшествия В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Общество Общество СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.

Хоккей Хоккей Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.

Технологии Технологии IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.

Космос Космос Ученые рассказали о неожиданной трансформации Солнца после смерти После своей гибели Солнце превратится в твердый сверхплотный кристалл, а не в шар из жидкой плазмы, как считалось ранее.

Происшествия Происшествия Сотрудники МЧС подарили младенцу из Магнитогорска собаку-спасателя В больницу к десятимесячному Ване Фокину, за спасением которого из-под завалов в Магнитогорске следила вся страна, пришли сотрудники МЧС Петр Гриценко и Анатолий Чумичев.

Экономика Экономика Небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставят на продажу