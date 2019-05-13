Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия вчера в 19:45
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено в 16:33
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Обновлено в 19:41
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 20:11
Политика
Российский МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву
Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву из-за своего графика.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Fox: два гидросамолета потерпели крушение на Аляске
По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения двух гидросамолетов на юге штата Аляска.
Обновлено в 20:18
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Игры
Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий
Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.
Обновлено в 18:02
Общество
В Мехико из-за загрязнения воздуха отменили школьные перемены
Сильное загрязнение воздуха стало причиной отмены занятий физкультурой и школьных перемен на свежем воздухе в учебных заведениях столицы Мексики.
Обновлено в 15:54
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Наука
Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко похудела до 47 килограмм
Виктория отметила, что смогла сбросить вес еще после родов и с тех пор поддерживает его в норме.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено в 13:00
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Технологии
Росгвардию оснастят машинами-«невидимками» с дронами
Холдинг "Росэлектроника" поставит Росгвардии незаметные в городской среде машины связи с дронами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Раздавленный критикой Яббаров покинул шоу «Дом-2»
Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуацию комментировать отказывается.
Обновлено в 17:11