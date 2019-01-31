Банк России пересмотрит «черные списки»The Moscow Post вчера в 08:26

Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила РИА "Новости", что ведомство работает с Росфинмониторингом, чтобы смягчить критерии включения бизнесменов в "черный список" кредитных организаций, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом следует из данных сервиса Downdetector.

Кино Умерла актриса Валентина Березуцкая Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Авто Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы» Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.

Авто Toyota начала производство новых Corolla для России На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.

Экономика У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.

Экономика ЦБ Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота ОАЭ за наличные Центробанк Венесуэлы планирует продать около 15 тонн золота ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Общество Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.

Происшествия В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали ТРЦ Сегодня рано утром в Екатеринбурге случился небольшой пожар в крупном торгово-развлекательном центре.

Экономика Россияне увеличили траты на АЗС и питание Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита.

Происшествия В Чечне скончалась самая пожилая россиянка Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.

Политика Китай заявил о «важном прогрессе» в переговорах с США Китай и США в ходе последнего раунда переговоров договорились о снижении дисбаланса в торговле, достигнув "важного прогресса", говорится в сообщении министерства коммерции.

Происшествия В Барнауле перекрыли часть дорог из-за новой коммунальной аварии В результате аварии вода в 32-градусный мороз вылилась на дорогу, коммунальщики перекрыли несколько участков улиц.

Политика США обманули ОАЭ об угрозе столкновения с российским спутником Соединенные Штаты ввели в заблуждение Объединенные Арабские Эмираты, заставив их уклонить свой спутник от якобы приближающегося российского аппарата "Луч", несмотря на заверения Москвы в отсутствии угрозы.

Наука Найдены руины древнего затерянного мегаполиса Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.

Происшествия В аэропорту Токио самолет съехал с рулежной дорожки из-за снега В токийском аэропорту Нарита авиалайнер Boeing 787 японской компании Japan Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки.

Общество Из КБ «Стрелка» уходит почти половина сотрудников КБ «Стрелка» покинут от 150 до 170 человек, в основном это архитекторы, рассказали «Ведомостям» два близких к компании источника.

Авто Стоимость Lada Vesta Sport будет превышать миллион рублей В Lada Vesta Sport комплектации Luxe предусмотрено наличие системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, а также датчики дождя и света, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с навигатором и новая аудиосистема, пишет РИА Новости.

Авто Volkswagen показал электрический багги на эскизе Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.