Экономика
Банк России передал «Вокбанк» в Фонд консолидации банковского сектораФАН 02:11
Ранее в среду стало известно, что Банк России с 17 апреля отозвал банковскую лицензию у столичного «Тройка-Д банка». Согласно данным регулятора, кредитная организация по величине активов занимала 185-е место в банковской системе страны.
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Обновлено в 11:04
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Происшествия
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Таинственная смерть «любовницы» Киркорова: подруга объявила свои права
Жительница Берлина Дороти Бурхарт, которая сидела с большой поклонницей Филиппа Киркорова - Светланой Сафиевой - в тюрьме Лос-Анжелеса объявила, что все многомиллионное состояние должно принадлежать ей.
Обновлено в 07:37
Общество
На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама
На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
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Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:46
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Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
В рамках автосалона в Нью-Йорке экспертное жюри выбрало самый лучший автомобиль в мире в 2019 году.
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Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года
Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
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Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
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Бритни Спирс решила завершить музыкальную карьеру
Популярная американская певица Бритни Спирс задумалась о завершении карьеры.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
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Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
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Авангард — ЦСКА 0:0 (1-й перерыв)
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