Экономика

Банк России передал «Вокбанк» в Фонд консолидации банковского сектораФАН 02:11

Ранее в среду стало известно, что Банк России с 17 апреля отозвал банковскую лицензию у столичного «Тройка-Д банка». Согласно данным регулятора, кредитная организация по величине активов занимала 185-е место в банковской системе страны.
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Нижегородский «ВОКбанк» может лишиться лицензии – эксперт

Ньюс-НН08:59

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

Российская газета02:43

Нижегородский «Вокбанк» передан в Фонд консолидации банковского сектора

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Банк России разработал план мер по предупреждению банкротства зарегистрированного в Нижнем Новгороде АО «ВОКБАНК»

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Ведомости02:14

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

ТАСС02:00

Банк России ввел временную администрацию в нижегородском АО «Вокбанк» для предупреждения банкротства

Столица Нижний04:58
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
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Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

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Обновлено в 07:37
Общество

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Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
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Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

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В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
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Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко не нуждаются в деньгах, которые зарабатывает их сын Александр.
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