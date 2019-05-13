Экономика
Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс вчера в 06:26
Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.
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Экономика
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Автор творения значительно расширил сюжетную линию, внедрив множество дополнительных миссий.
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В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
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Кино
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В Каннах 14 мая стартует 72-й международный кинофестиваль. Откроет фестиваль новая комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают».
Обновлено в 02:17
Происшествия
Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
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Шнуров высказался о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
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Армия и оружие
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Общество
Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup
Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
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Российская писательница Татьяна Толстая в соцсетях раскритиковала передачу телеведущего Андрея Малахова, посвященную скончавшемуся журналисту Сергею Доренко.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи
По данным следствия, в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному.
Обновлено в 05:19
Экономика
Регионы РФ тормозят процесс подготовки к программе модернизации ЖКХ
Как сообщалось, в апреле вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Минстрою создать отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой достиг более 60%.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
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Обновлено в 03:38
Происшествия
В Новокузнецке отстранили священника после конфликта с электрошокером
В Новокузнецке священник отстранен от службы на год после участия в конфликте применением электрошокера, сообщает РИА "Новости".
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Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено вчера в 08:18