Экономика
Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс 06:26
Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.
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Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Энергетика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
СМИ узнали о родах Алины Кабаевой
Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню. Об этом сообщило интернет-издание Dom2Life.ru.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Космос
В ВВС рассказали о миссии «ЭкзоМарс-2020»
Корреспондент радиовещательной корпорации ВВС Джонатан Амос поделился подробностями подготовки к старту российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»
Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Александр и Эмма Малинины признались, почему жили 12 лет без детей
У Александра Малинина уже был сын Никита, которого ему подарила бывшая супруга Инна Курочкина, а Эмма Малинина воспитывала сына Антона от прежних отношений.
Обновлено в 07:55
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Общество
Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы
Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Авто
Авторынок России показал падение в апреле
В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
Обновлено в 10:15
Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Авто
Nissan X-Trail может лишиться атмосферных моторов
По информации издания bitauto, кросс может полностью лишиться атмосферных моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, им на смену придет современный 1,5-литровый турбированный двигатель MR15DDT, мощность которого варьируется от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.
Обновлено в 12:18