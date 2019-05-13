Экономика

Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс 06:26

Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.
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В Банке России прогнозируют ускорение роста ВВП РФ со II квартала

ПРАЙМ05:19

ЦБ прогнозирует двукратное ускорение квартального роста ВВП

Саминвестор10:47

Банк России ожидает ускорения роста ВВП

Вести.Финанс06:26

Центробанк обнаружил предпосылки к выходу из стагнации

Независимая газета13:14

ЦБ ожидает ускорение роста ВВП

The Moscow Post07:55

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РАСШИРЯЕТСЯ ЗАМЕДЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ, СО II КВАРТАЛА 2019 ГОДА РОСТ ЭКОНОМИКИ УСКОРИТСЯ -- ЦБР

Financial One05:09
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Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Энергетика

США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию

Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

СМИ узнали о родах Алины Кабаевой

Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню. Об этом сообщило интернет-издание Dom2Life.ru.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Космос

В ВВС рассказали о миссии «ЭкзоМарс-2020»

Корреспондент радиовещательной корпорации ВВС Джонатан Амос поделился подробностями подготовки к старту российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»

Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял «интервью» у умершей Елены Образцовой

Обновлено в 07:22
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Александр и Эмма Малинины признались, почему жили 12 лет без детей

У Александра Малинина уже был сын Никита, которого ему подарила бывшая супруга Инна Курочкина, а Эмма Малинина воспитывала сына Антона от прежних отношений.
Обновлено в 07:55
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Общество

Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы

Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков

"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Политика

Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов

В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Авто

Авторынок России показал падение в апреле

В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
Обновлено в 10:15
Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Авто

Nissan X-Trail может лишиться атмосферных моторов

По информации издания bitauto, кросс может полностью лишиться атмосферных моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, им на смену придет современный 1,5-литровый турбированный двигатель MR15DDT, мощность которого варьируется от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.
Обновлено в 12:18
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