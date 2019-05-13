Экономика
Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс 06:26
Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.
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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
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Обновлено в 20:38
Происшествия
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Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.
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Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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