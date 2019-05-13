Экономика

Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс 06:26

Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.
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ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором квартале

Коммерсантъ07:03

Банк России ожидает ускорения роста ВВП

Вести.Финанс06:26

В Банке России прогнозируют ускорение роста ВВП РФ со II квартала

ПРАЙМ05:19

ЦБ прогнозирует замедление инфляции в РФ до 4% со следующего года

News.ru05:47

Замедление роста экономики РФ в 1-м квартале было ожидаемым - аналитики ЦБ

Финмаркет05:31

ЦБ назвал причину замедления темпов роста ипотеки

Rambler News Service06:05

Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ

Интерфакс - Россия05:05
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
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Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
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Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
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Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Происшествия

Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами поручил проанализировать требования к обеспечению безопасности в школах после инцидента в казанской гимназии.
Обновлено в 08:48
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Путин допустил увеличение заказа на Ту-160

Российские военные могут увеличить заказ на стратегические бомбардировщики Ту-160, модернизированную версию которого сейчас делают в Казани.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Футбол

Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Москве бронемашина столкнулась с Opel

На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США

Верховный суд США признал компанию Apple виновной в попытке установить монополию на продукцию электронной торговой площадки App Store.
Обновлено в 11:14
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Обновлено в 07:40
Общество

Строительство АЭС «Аккую» идет по графику

Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Истребитель Су-57 начнут производить с «умной бомбой» КАБ-250

Генеральный директор государственного научно-производственного предприятия «Регион» Игорь Крылов сообщил о внедрении «умной бомбы» КАБ-250 в истребитель Су-57.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Обновлено в 08:58
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Экономика

Правительство расширило список товаров для маркировки

Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Общество

На этой неделе в Москву придут грозы и похолодание

На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами, а еще похолодание, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой

Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Футбол

Стала известна дата объявления о переходе Азара в «Реал»

Мадридский "Реал" объявит о переходе полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы.
Обновлено в 11:19
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Сообщения о минировании ТЦ и вокзалов в Волгограде оказались ложными

Обновлено в 10:56
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