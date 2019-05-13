Экономика
Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс 06:26
Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.
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Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ
Интерфакс - Россия05:05
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