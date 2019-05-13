Экономика

Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс 06:26

Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.
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Центробанк обнаружил предпосылки к выходу из стагнации

Независимая газета13:14

В Банке России прогнозируют ускорение роста ВВП РФ со II квартала

ПРАЙМ05:19

Банк России ожидает ускорения роста ВВП

Вести.Финанс06:26

Замедление роста экономики РФ в 1-м квартале было ожидаемым - аналитики ЦБ

Финмаркет05:31

ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором квартале

Коммерсантъ07:03

ЦБ ожидает ускорение роста ВВП

The Moscow Post07:55

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РАСШИРЯЕТСЯ ЗАМЕДЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ, СО II КВАРТАЛА 2019 ГОДА РОСТ ЭКОНОМИКИ УСКОРИТСЯ -- ЦБР

Financial One05:09
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Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

На Большом Сампсониевском проспекте столкнулись иномарка и мотоцикл

Обновлено в 17:07
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже доступен для заказа

Обновлено в 05:52
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Хоккей

Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Политика

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос»

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Общество

Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей

Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Экономика

Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума

Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Умерла бабушка Нелли Ермолаевой

Обновлено в 14:00
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Общество

В России могут усложнить процедуру развода

В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Футбол

Завершен процесс прошивки газона на новой арене «Динамо»

Процесс прошивки газона на новом стадионе московского футбольного клуба "Динамо" завершен, сообщается в аккаунте в Twitter компании, проводившей работы.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Новейшие американские истребители исполнили «слоновью прогулку»

Обновлено в 13:13
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Слова главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от соблюдения Минских соглашений, являются «очень серьезным заявлением», так как к этим договоренностям «привязана большая часть санкций» против России, сказал Разумков в эфире NewsOne.
Обновлено в 16:48
Общество

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Кино

На промо-кадре «Игры престолов» у Джейме Ланнистера обнаружили новую руку

В промо-кадре восьмого сезона сериала «Игра престолов» обнаружили ошибку — у персонажа Джейме Ланнистера появилась новая рука.
Обновлено в 12:01
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Авто

Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Хоккей

Каапо Какко забил пять голов в двух матчах чемпионата мира — 2019

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено 11 мая в 16:49
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