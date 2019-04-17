Банк России отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»iReactor 02:45

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у «Тройка-Д Банка». Как уточняет регулятор, причиной для этого решения стало систематическое нарушение учреждением положений нормативных актов.

Авто Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.

Футбол Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.

Игры Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Энергетика ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.

Интернет ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.

Интернет В работе сервисов Google произошел сбой Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.

Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.

Экономика ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Происшествия Пак не простил Мамаева и Кокорина Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.

Важное за сутки Дженнифер Лопес назвали самой стильной женщиной года По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.

Политика «Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.

Авто Brilliance показала в Шанхае три новых кроссовера Марка Brilliance представила на Шанхайском автосалоне три самых современных кроссовера, созданных в сотрудничестве со специалистами BMW: компактный Brilliance V3, стильный Brilliance V6 и флагманский Brilliance V7 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 232 л.с. Обновленный компактный кроссовер Brilliance V3 сочетает в себе стильный дизайн и мощный 1,5-литровый турбомотор.

Здоровье «У нас не крепостное право»: интервью с главой алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал о своих задачах в новом кресле, как будет развиваться медицина и почему он не перевез семью на Алтай После того как глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края, в регион на топовые должности приехало уже несколько красноярцев.

Происшествия Писателя Быкова ввели в искусственную кому Писатель Дмитрий Быков помещен в медикаментозную кому, соответствующее решение принял консилиум врачей.

Экономика ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный» После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.