Экономика

Банк России отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»iReactor 02:45

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у «Тройка-Д Банка». Как уточняет регулятор, причиной для этого решения стало систематическое нарушение учреждением положений нормативных актов.
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17 апреля. Главное за минуту: в России появились два новых миллиардера и исчез еще один банк

Банки.ру13:00

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

RT на русском01:43

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка»

Агентство Москва01:46

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

РБК02:09

Банк России впервые за четыре года выдал лицензию

Республика Татарстан15 апреля в 11:47

«Аспект» потерял респект. У банка отозвана лицензия

Санкт-Петербургские ведомости15 апреля в 02:00

ЦБ России лишил лицензии банк «Аспект»

Интермонитор.ру15 апреля в 01:00
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Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Обновлено в 11:13
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Интернет

ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено в 13:15
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Важное за сутки

Дженнифер Лопес назвали самой стильной женщиной года

По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.
Обновлено в 08:39
Космос

«Роскосмос» ответил на обвинения в плагиате видеоролика

В "Роскосмосе" прокомментировали обвинения в плагиате видеоролика "Мы — российский космос".
Обновлено в 12:40
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Авто

Brilliance показала в Шанхае три новых кроссовера

Марка Brilliance представила на Шанхайском автосалоне три самых современных кроссовера, созданных в сотрудничестве со специалистами BMW: компактный Brilliance V3, стильный Brilliance V6 и флагманский Brilliance V7 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 232 л.с. Обновленный компактный кроссовер Brilliance V3 сочетает в себе стильный дизайн и мощный 1,5-литровый турбомотор.
Обновлено в 15:28
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Здоровье

«У нас не крепостное право»: интервью с главой алтайского Минздрава

Дмитрий Попов рассказал о своих задачах в новом кресле, как будет развиваться медицина и почему он не перевез семью на Алтай После того как глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края, в регион на топовые должности приехало уже несколько красноярцев.
Обновлено в 19:01
Экономика

Инвесторы подписали соглашение о развитии порта «Лавна»

Обновлено в 11:53
Происшествия

Писателя Быкова ввели в искусственную кому

Писатель Дмитрий Быков помещен в медикаментозную кому, соответствующее решение принял консилиум врачей.
Обновлено в 09:06
Экономика

ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»

После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
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