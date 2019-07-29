Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»RT на русском 01:39
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика
Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины
В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Недвижимость
В России выросли объёмы жилищного строительства
Рост к первому полугодию 2018 года составил 2,5% к I полугодию 2018 г. Рекордсменом среди регионов по жилищному строительству стала Московская область — здесь сдано порядка 11% всех возведенных в стране многоэтажек.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Челябинске охранник детского сада ранил мужчину бензопилой
В Челябинске сторож детского сада ранил мужчину бензопилой. Об этом сообщает местное издание 74.UA со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Обновлено в 05:19
Общество
Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях
В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
Обновлено в 09:40
Экономика
Уровень бедности в России вырос в начале года
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Культура
Екатеринбургскому музею подарили более 600 редких гравюр
Екатеринбургскому музею ИЗО подарили большое количество гравюр, исполненных с помощью редкой техники меццо-тинто.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Авто
Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия
По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова хранят в тайне пол будущего ребенка
На днях в СМИ появилась информация о том, что у пары появится на свет мальчик. Однако модель в публикации опровергла эти слухи.
Обновлено в 09:07
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Обновлено в 09:33
Происшествия
У хозяйки собачьего притона в Саратове изъяли ребенка
Полиция Саратова отреагировала на публикацию в «КП-Саратов» о собачьем притоне на улице Железнодорожная, где живет маленькая девочка.
Обновлено вчера в 06:48
Технологии
Россиянам запретили пользоваться всемирным спутниковым интернетом
OneWeb стала инициатором одноимённого проекта по созданию большой группировки спутников, который призван обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика
Посол Украины раскрыл объёмы военной помощи из США
Обновлено в 05:33
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму
Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09