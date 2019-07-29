Экономика
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»ТАСС 01:51
Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 170-е место в банковской системе РФ.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Политика
Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов
Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фотоколлаж трех красавиц-дочерей
Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Месть падших: изрезанное тело бьюти-блогера нашли в чемодане
В Москве обнаружили тело молодой девушки, которое поместили в чемодан.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Авто
Весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан
Как выяснилось, весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан, однако речь идет об объёмах, запланированных на этот года, при этом показатель реализованных экземпляров производитель не раскрывает.
Обновлено в 14:36
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено в 19:03
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено в 14:52
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет
Вторым принимаемым препаратом Мясников назвал комбинированное средство от гипертонии (Эксфордж), включающее два действующих вещества (амлодипин и валсартан).
Обновлено в 10:47
Происшествия
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России
Казанский "Рубин" переиграл грозненский "Ахмат" в матче третьего тура чемпионата России.
Обновлено в 14:55
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено в 16:00
Транспорт
В России появится ГОСТ для дорог из льда, пишут СМИ
Согласно новому стандарту, зимник представляет собой сезонную дорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему люду рек и озер.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Наука
Пазырыкские женщины оказались путешественницами
Представительницы пазырыкской культуры, жившие в земледельческом поселении, оказались путешественницами.
Обновлено в 12:25
Футбол
Габулов: на месте руководства «Спартака» я бы дал время Кононову
Руководство „Спартака“ поступает правильно, нельзя в такой ситуации совершать резкие поступки, которые могут привести к плохим итогам.
Обновлено в 17:46
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35