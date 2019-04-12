Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Российская газета 02:05
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
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Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным
Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК после репортажа «России 24»
Долин работал в качестве радиоведущего на «Маяке» и «Вестях FM». О своем решении кинокритик написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Авто
Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено вчера в 03:48
Технологии
Disney объявила дату запуска конкурента Netflix
В четверг компания Disney заявила, что подписка на потоковый сервис Disney Plus будет стоить $6,99 в месяц, или $70 в год, и составит конкуренцию Netflix.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Кино
В Сиднее появилось кладбище погибших персонажей «Игры престолов»
Обновлено в 06:00
Экономика
Лондонский суд арестовал активы беглого банкира Беджамова
По решению Высокого суда Лондона по всему миру арестованы активы беглого экс-совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на общую сумму $ 1,75 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в кредитной организации.
Обновлено в 03:54
Общество
В 6 раз может вырасти штраф за превышение скорости на дорогах
В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 07:29
Здоровье
Подмосковные пенсионеры будут ездить в поликлинику на такси
Смотрите такжеПутин обсудил с Воробьевым развитие Московской области По расчетам властей такого количества автотранспорта будет достаточно, чтобы закрыть потребности в нем в тех населенных пунктах области, у которых нет прямого автобусного сообщения с ближайшими медицинскими учреждениями, предоставляющими услуги узких специалистов.
Обновлено в 05:40
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Немцы отправят в Саудовскую Аравию военные комплектующие
«Из послания министра экономики ФРГ Петера Альтмайера следует, что члены парламентской комиссии, в ведении которой находятся вопросы экспорта вооружений, на последнем заседании дали добро на военные поставки шести государствам, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ», — сообщает DW.
Обновлено в 02:45
Общество
Главгосэкспертиза одобрила нижегородский участок ВСМ Москва — Казань
Эксперты Главгосэкспертизы России пришли к положительному заключению при изучении проектно-сметной документации по участку ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 04:21
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 апреля
В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 апреля, пишет News.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 06:17
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Основатель «Дома-2» раскрыл тайну возникновения шоу
Телеведущий вспомнил, что именно он привел Бородину на шоу "Дом-2".
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Онкологи составили список ранних симптомов рака
Врачи рассказали о том, по каким признакам можно распознать рак на ранней стадии.
Обновлено в 06:06