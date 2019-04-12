Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Российская газета 02:05

Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка

РБК01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

РИА Новости02:11

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Москва 2402:04

ЦБ РФ лишил лицензии московский банк «Аспект»

ФАН01:49

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Вечерняя Москва02:16

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

RT на русском01:39

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Rambler News Service01:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

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Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Хоккей

«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил

Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник

Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Политика

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Космос

Ученые РФ создают две космических оранжереи

Научные сотрудники России работают над созданием космической оранжереи «Витацикл-Т» и модернизируют «Ладу-2», которую не доставили на МСК, сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов в интервью РИА Новости 12 апреля.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика

Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

Обновлено в 11:48
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Политика

НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля

Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Спорт

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Обновлено в 08:59
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске

Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Паулина Андреева стала выглядеть исхудавшей

Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.
Обновлено в 10:49
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Футбол

«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Культура

Худрук Александринки Валерий Фокин выходит из секретариата СТД

По мнению Фокина, руководство СТД скомпрометировало не идею объединения двух старейших театров, а в первую очередь себя, в связи с чем он вынужден выйти из Секретариата СТД.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Наука

Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты

Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
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