Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Российская газета 02:05

Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.

Хоккей «Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.

Политика Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Космос Ученые РФ создают две космических оранжереи Научные сотрудники России работают над созданием космической оранжереи «Витацикл-Т» и модернизируют «Ладу-2», которую не доставили на МСК, сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов в интервью РИА Новости 12 апреля.

Армия и оружие Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.

Спорт Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Политика НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.

Технологии Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов» Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Происшествия Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Шоу-бизнес Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.

Шоу-бизнес Паулина Андреева стала выглядеть исхудавшей Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.

Культура Худрук Александринки Валерий Фокин выходит из секретариата СТД По мнению Фокина, руководство СТД скомпрометировало не идею объединения двух старейших театров, а в первую очередь себя, в связи с чем он вынужден выйти из Секретариата СТД.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.