Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Российская газета 02:05

Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.

Экономика В России создан банк для Роскосмоса Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Футбол Кроос намерен покинуть «Реал» летом Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Армия и оружие NI констатировал беспомощность США в Арктике Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.

Хоккей Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной» Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.

Происшествия Далай-ламу выписали из больницы Духовного лидера тибетских буддистов, далай-ламу XIV выписали из частной больницы в Нью-Дели, сообщает Адепсе France Press со ссылкой на его официального представителя Тензина Таклху.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Происшествия СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.

Транспорт Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.

Авто Покупка УАЗа — это патриотизм, глупость или умный расчет? Коренное отличие уазовского Патриота ото всех остальных автомобилей, продаваемых сегодня в России, состоит в том, что о нем никто не высказывается нейтрально.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.

Политика Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова Руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов отправлен в отставку.

Кино Не так страшен черт, как его малюют: в прокате «Хеллбой» Этот четверг для "Хеллбоя" – все равно что утро стрелецкой казни (хоть герой и шутит, что он Козерог): не успел фильм выйти, а сайт RottenTomatoes уже отчитался, что картина понравилась лишь 13 процентам рецензентов.

Общество ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Космос NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.

Армия и оружие Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34 Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Политика Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного о списании с населения огромных долгов за газ.

Общество Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.

Наука Археологи обнаружили на Филиппинах останки людей нового вида В ходе раскопок на филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, пишет Nature.

Происшествия Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Экономика Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).