Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Российская газета 02:05

Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
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Московский банк «Аспект» лишили лицензии

РИАМО02:23

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Вечерняя Москва02:16

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Rambler News Service01:35

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

РБК01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

РИА Новости01:39

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

RT на русском01:39

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Москва 2402:04
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Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Далай-ламу выписали из больницы

Духовного лидера тибетских буддистов, далай-ламу XIV выписали из частной больницы в Нью-Дели, сообщает Адепсе France Press со ссылкой на его официального представителя Тензина Таклху.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»

В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Спорт

Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ

Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:40
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Кировский депутат задержан по обвинению в хищении 37 миллионов рублей

Задержан находившийся в бегах депутат Кировской гордумы Дмитрий Никулин, обвиняемый в хищении 37 миллионов рублей.
Обновлено в 03:41
Экономика

Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Космос

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Мужчину в США убили за то, что он угостил не всех посетителей кафе

Жертвой оказался Крейг Брюер, который, придя в кафе в хорошем настроении, решил оплатить обед нескольким посетителям.
Обновлено вчера в 10:32
Космос

Тест: что вы знаете о космосе и калининградских космонавтах?

12 апреля во всём мире отмечается Международный день полёта человека в космос.
Обновлено в 03:07
Футбол

Кроос намерен покинуть «Реал» летом

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Гаджеты

Бизнес-ноутбук Acer TravelMate P6 работает до 20 часов без подзарядки

Обновлено в 01:40
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Политика

Ильхам Алиев наградил Валентину Матвиенко орденом «Дружба»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом "Достлуг" ("Дружба").
Обновлено в 04:01
Политика

Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Кино

Не так страшен черт, как его малюют: в прокате «Хеллбой»

Этот четверг для "Хеллбоя" – все равно что утро стрелецкой казни (хоть герой и шутит, что он Козерог): не успел фильм выйти, а сайт RottenTomatoes уже отчитался, что картина понравилась лишь 13 процентам рецензентов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
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