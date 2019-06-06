Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:42
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 02:13
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Политика
Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса
Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Хоккей
Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Политика
Назарбаев назвал причину ухода с поста президента
Обновлено в 02:28
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 6 сотрудников фирмы приобретали в других регионах продукцию из растительных жиров.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Половина российских женщин после 55 лет страдает ожирением
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога
Супруга Владимира Познера Надежда Соловьева не один год работает в фирме, организующей концерты зарубежных звезд в России.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Mercedes-Benz раскрыл тизер нового кроссовера GLB-Class
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz разместил на своей странице в соцсети тизер обновленной модели GLB-Class.
Обновлено в 01:44
Авто
Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento
Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Петиция об отставке Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов
Электронная петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля
В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04