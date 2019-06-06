Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.

Общество Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.

Общество Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова. Об этом он написал в своем твиттере.

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Политика Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Происшествия Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Политика Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Хоккей Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.

Футбол Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.

Экономика Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Наука Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.

Авто В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.

Происшествия Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 6 сотрудников фирмы приобретали в других регионах продукцию из растительных жиров.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Шоу-бизнес На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога Супруга Владимира Познера Надежда Соловьева не один год работает в фирме, организующей концерты зарубежных звезд в России.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Авто Mercedes-Benz раскрыл тизер нового кроссовера GLB-Class Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz разместил на своей странице в соцсети тизер обновленной модели GLB-Class.

Авто Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.

Политика Петиция об отставке Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов Электронная петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским.