Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм финанс»

Интерфакс01:42

ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка

РБК01:48

Отделение банка «Взаимодействие» в Новосибирске прекратило клиентские операции

ТАСС03:31

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

RT на русском01:50

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

ПРАЙМ01:38

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Газета.Ru01:47

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

РИА Новости01:37
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дороге

В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.
Обновлено в 04:24
Политика

Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

Обновлено в 01:45
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Авто

Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский призвал журналистов «не давать спуску никому»

Обновлено в 03:31
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Авто

Цены на автомобили Aurus назовут в июне

Точная стоимость автомобилей Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», стане известна до кона июня нынешнего года.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции – СЦКК

ВСУ сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 03:51
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье

Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года

Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Обновлено в 04:29
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

Выпускники школ смогут узнать результаты ЕГЭ в соцсети

В социальной сети «ВКонтакте» заработал сервис, который позволяет российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 01:03
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Подлодка «Казань» выйдет в море в июле

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить основные испытания подлодки "Казань" в 2019 году, в море она выйдет в июле текущего года.
Обновлено в 03:03
Политика

Николя Саркози устроил пробежку в Михайловском саду

Обновлено вчера в 18:59
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Хоккей

Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала

Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
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