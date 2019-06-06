Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

RT на русском01:50

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

ПРАЙМ01:38

Отделение банка «Взаимодействие» в Новосибирске прекратило клиентские операции

ТАСС03:31

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм финанс»

Интерфакс01:42

ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка

РБК01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Газета.Ru01:47

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

РИА Новости01:37
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