Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Политика
Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента предупредил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путём к капитуляции.
Обновлено в 05:58
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ» в Мариуполе
Сообщается, что так называемый "агент" был задержан в Мариуполе, когда получал секретные материалы об оперативно-служебной деятельности СБУ.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Столичные врачи вытащили ключи из желудка трехлетней девочки
Московские врачи успешно вытащили из желудка трехлетнего ребенка ключи от почтового ящика.
Обновлено в 02:55
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Технологии
SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ
Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.
Обновлено в 07:00
Политика
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Офис врача общей практики откроется осенью в Вологде
Новый офис врача общей практики заработает в Тепличном микрорайоне.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Разминка перед ПМЭФ: Путин встречается с руководителями информагентств
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что встреча с главами международных информагентств позволит ему размяться перед Петербургским международным экономическим форумом.
Обновлено в 07:27
Авто
Китайский концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды
Мошенническая схема, в которой обвиняют краснодарских судей заключается в следующем: покупатель приобретает новенький DFM AX7, а по прошествии пятнадцати дней подает жалобу на наличие технического дефекта, подтвержденного независимой экспертизой без какого-либо участия продавца, которая впоследствии удовлетворяется судом.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos
Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37