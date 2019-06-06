Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Единоборства
Украинский боксер Усик лишился чемпионского пояса
Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение забрать у спортсмена из Украины Александра Усика чемпионское звание в первом тяжелом весе.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР
Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
Политика
В сентябре Медведев встретится с премьером Госсовета Китая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в сентябре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:09
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика
Рада приняла закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал Раде свой законопроект об импичменте, но депутаты отказались рассматривать его и решили доработать собственный закон о ВСК, который ранее уже был одобрен ими в первом чтении, предусмотрев в нем процедуру импичмента.
Обновлено в 05:28
Политика
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Обновлено в 01:45
Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса, передает ТАСС.
Обновлено в 01:25
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке
Политика нынешней администрации США является «главным возмутителем спокойствия на энергорынке».
Обновлено в 04:04
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Футбол
Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников чемпионата
Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола
У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Экономика
Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 05:32
Общество
Департамент культуры Москвы скрыл доходы Никиты Михалкова
Департамент культуры Москвы опубликовал доходы руководителей культурных учреждений, однако в списке не оказалось декларации режиссера Никиты Михалкова.
Обновлено в 03:17