Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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