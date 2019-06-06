Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
На Среднем Урале силовики пресекли сходку криминальных авторитетов
Представители криминального мира собрались в Екатеринбурге, в кафе «Комфорт» на Уралмаше, чтобы почтить его память.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено 04 июня в 14:58
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка – Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Политика
Администрация Зеленского подозревает МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского подозревает МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Экономика
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault
В прошлом месяце FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.
Обновлено в 03:05
Финансы
Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ во втором квартале
По итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ заявил, что первого снижения ключевой процентной ставки можно ожидать во втором-третьем квартале.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Обновлено в 03:02
Общество
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Политика
В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.
Обновлено в 02:35
Общество
PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне
PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне - министр нефти Венесуэлы.
Обновлено в 03:01
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Общество
Мэр Барнаула в срочном порядке уволил своего зама Александра Алексеенко
6 июня освобожден от занимаемой должности заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Обновлено в 02:35
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику
Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.
Обновлено в 02:03
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Космос
Ученые разработали новый метод измерения ударных волн, рождающихся на Солнце
Обновлено вчера в 06:03