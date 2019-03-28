Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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Политика
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Мельников отметил, что сотрудники ОНК собираются также проконтролировать, чтобы Абызов не был помещен в камеру вместе с обвиняемыми в насильственных преступлениях или ранее судимыми людьми.
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Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила женщину
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Авто
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Экономика
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Возможность покупки криптовалюты с кредитной карты появилась на бирже KuCoin.
Обновлено в 07:28
Политика
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Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
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Игры
Мобильная The Elder Scrolls: Blades вышла в раннем доступе
Внезапно для всех без лишних анонсов издательство Bethesda Softworks выпустило в раннем доступе The Elder Scrolls: Blades.
Обновлено в 04:35
Футбол
Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Футбол
Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»
Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
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Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы
С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Общество
Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
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Авто
Aurus показал тизер гоночной машины
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Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
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Спорт
Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации
Обновлено в 04:37
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В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
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