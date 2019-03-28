Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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