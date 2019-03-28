Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25

с чего всё началось

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Экономика Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.

Наука Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Авто Новый Ford Kuga показали на видео Судя по тизерному ролику, дизайн модели обновится в стиле нового Ford Focus, с которым Kuga разделила платформу.

Шоу-бизнес Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.

Технологии В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Энергетика «Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза» Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Наука Математик сложил число 33 из тройки кубов Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.

Политика Путин позвал президента Киргизии в Россию Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика BBC принесла извинения Порошенко Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.

Армия и оружие CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега» В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.

Происшествия Боевик признал вину в организации терактов в московском метро Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Культура «Секс в большом городе» получит продолжение Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".

Политика Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Энергетика Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.