Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии
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Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
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Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
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Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
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Футбол
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Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
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Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Армия и оружие
Венесуэла проведет военные операции без России
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
Обновлено в 06:20
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Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Авто
До 2021 года Seat намерена выпустить 6 электромобилей и гибридов
Обновлено в 01:15
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Обновлено в 05:38
Политика
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Напомним, президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты, оккупированные Израилем во время Шестидневной войны 1967 года, за еврейским государством.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обновлено в 05:37
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«Росконтроль» не нашел идеального топленого масла
Проверено топленое масло марок President, «Молградъ»,«Починки», «ВкусВилл», «Избенка» (два последних сделаны одним и тем же производителем для торговой сети «ВкусВилл»).
Обновлено в 05:42
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
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Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
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Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж
Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Саратов защитили от малозаметных и баллистических ракет
«Новая РЛС позволит повысить контроль воздушного пространства и увеличить радиус обнаружения целей», — рассказали в ЦВО.
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Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации
Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.
Обновлено вчера в 11:04