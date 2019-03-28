Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25

с чего всё началось

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Политика Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Происшествия Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Хоккей Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.

Общество Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.

Технологии Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.

Футбол «Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе "Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари» "Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".

Происшествия Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.

Армия и оружие Венесуэла проведет военные операции без России В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

Здоровье Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.

Футбол «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Политика СБ ООН осудил решение Трампа признать Голанские высоты за Израилем Напомним, президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты, оккупированные Израилем во время Шестидневной войны 1967 года, за еврейским государством.

Общество «Росконтроль» не нашел идеального топленого масла Проверено топленое масло марок President, «Молградъ»,«Починки», «ВкусВилл», «Избенка» (два последних сделаны одним и тем же производителем для торговой сети «ВкусВилл»).

Транспорт Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.

Происшествия Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Экономика ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.

Армия и оружие Израильский удар по Алеппо попал на видео В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.

Армия и оружие Саратов защитили от малозаметных и баллистических ракет «Новая РЛС позволит повысить контроль воздушного пространства и увеличить радиус обнаружения целей», — рассказали в ЦВО.