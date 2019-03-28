Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25

с чего всё началось

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Экономика Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Происшествия Бывшего члена правительства Абызова обвинили в хищении 4 миллиардов По данным следствия, именно Абызов стоял у истоков и руководил преступным сообществом, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов России».

Политика Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.

Футбол Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако» Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.

Политика Постпред Сирии в ООН предложил США подарить Израилю пару своих штатов Постпред Сирии в свою очередь, обратился к властям США и предложил им подарить Израилю пару своих штатов.

Происшествия Названы главные причины самоубийства российских полицейских Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Авто Aurus показал тизер своего спорткара Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.

Общество К бесплатной сети Wi-Fi подключено более 330 библиотек Москвы В Москве воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi теперь можно в большинстве городских библиотек, сообщается на портале мэра столицы.

Футбол Три стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона.

Наука Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов Физики и биологи Великобритании раскрыли работу смертоносной ловушки личинок муравьиных львов.

Транспорт ГИБДД определилась с выдачей госномеров Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.

Происшествия В Петербурге мальчик спас тонущую собаку Мальчик гулял в парке вместе с мамой, когда заметил в воде залива собаку, которая пыталась выбраться на лед.

Политика Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Происшествия Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.

Футбол Президент «Зенита» дал Кокорину второй шанс Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал уголовное ело нападающего команды Александра Кокорина о драках и его заключение в СИЗО.

Общество У россиян появится цифровой профиль Минсвязи России подготовило законопроект о цифровых профилях жителей страны, документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Транспорт РЖД установит видеокамеры на всех переездах На переездах РЖД, где железная дорога пересекается с дорогой общего пользования, должны будут установить видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Политика Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".

Здоровье Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.