Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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Экономика
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Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
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Обновлено в 02:52