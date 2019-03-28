Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъ02:24
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Политика
США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высот
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:40
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски
В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 03:44
Футбол
Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»
Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 03:00
Политика
Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов
Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика
Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено вчера в 08:26
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Футбол
Ловрен может продолжить карьеру в Италии
Сразу три итальянские команды проявили интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням
Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Авто
С вещами на выход: автомобильные марки, ушедшие из России
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Ясновидящая предсказала дочери Началовой карьеру актрисы
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Экономика
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда
Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
У петербургского адвоката угнали «Лексус» за 3 млн
Обновлено в 04:27
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Защита Абызова обжалует его арест
Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Игорь Артамонов инспектирует липецкие парки
Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня проедет по общественным пространствам, которые планируется благоустроить в этом году.
Обновлено в 03:28
Финансы
Рубль укрепился к доллару, но уступил евро
В свою очередь евро напротив вырос на 7 копеек – до 72,97 рубля.
Обновлено в 03:17
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
Обновлено вчера в 09:14