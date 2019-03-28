Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банкаТАСС 02:25

с чего всё началось

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Политика США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высот Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Происшествия В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Футбол Пато подписал контракт с «Сан-Паулу» Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.

Политика Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Происшествия В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.

Футбол Ловрен может продолжить карьеру в Италии Сразу три итальянские команды проявили интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.

Здоровье Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Экономика Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.

Политика Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.

Политика Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Политика Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.

Общество ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.

Происшествия Защита Абызова обжалует его арест Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.

Авто Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».

Общество Игорь Артамонов инспектирует липецкие парки Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня проедет по общественным пространствам, которые планируется благоустроить в этом году.

Финансы Рубль укрепился к доллару, но уступил евро В свою очередь евро напротив вырос на 7 копеек – до 72,97 рубля.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.