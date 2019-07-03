Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»ТАСС 02:33
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны. Страховщик занимал 265-е место по объему сборов в РФ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Обновлено в 05:26
Политика
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск в среду, 3 июля, после гибели 14 моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:18
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Футбол
Семак заявил об отсутствии предложений по Дзюбе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.
Обновлено в 04:43
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников
В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Обновлено в 05:14
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Политехнический музей в Москве откроют в ноябре 2020 года
Территорию Политехнического музея, где будет расположен музейный парк, откроют ко Дню города 7 сентября в этом году, полностью музей возобновит работу в ноябре 2020 года, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:55
Общество
На Крым снова надвигается непогода
«В связи с прохождением холодного фронта с вечера 3 июля и в течение суток 4 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 20-25 м/с», — уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших моряков
Спасо-Преображенский морской кафедральный собор Мурманска опубликовал имена 14 моряков Северного флота, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Экономика
В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро
Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Политика
Дерипаска признался в контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Обновлено в 03:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Транспорт
Цена на проезд с картой Visa в Ростове будет ниже до конца июля
Пассажиры городского общественного транспорта, оплачивая проезд бесконтактной картой Visa любого банка, получат скидку в размере 10% от стоимости оплаты проезда банковской картой.
Обновлено в 05:20
Политика
Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду
Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
О готовности Канады поставлять оружие Украине Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо в Торонто, сообщает агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 18:30
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
«Спартак» показал форму для нового сезона
Обновлено в 05:50
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Игры
Sony может купить разработчиков Max Payne и Alan Wake
Обновлено в 06:10
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Месси не уйдет из сборной Аргентины
Обновлено вчера в 23:57