Экономика

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»ТАСС 02:33

Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны. Страховщик занимал 265-е место по объему сборов в РФ.
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ЦБ отозвал лицензии у «Страховых инвестиций»

Право.ру06:15
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Территорию Политехнического музея, где будет расположен музейный парк, откроют ко Дню города 7 сентября в этом году, полностью музей возобновит работу в ноябре 2020 года, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
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Дерипаска признался в контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
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