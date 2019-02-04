Финансы
Аналитики предсказали сохранение ключевой ставки ЦБРБК вчера в 23:00
Из 19 аналитиков, опрошенных Bloomberg, 18 прогнозируют, что ставка останется на уровне 7,75%, и только один — что она увеличится до 8%. Среди аргументов за сохранение — умеренная реакция цен на рост НДС и замедление обрабатывающей промышленности, говорят эксперты, опрошенные РБК.
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Происшествия
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до шести
Обновлено в 03:46
Происшествия
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Источник назвал предварительную причину смерти Децла
Предварительная причина смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:45
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 млн долларов
Автолюбители Jetsetter в США собрали лимузин-самолет длиной в 13 метров, который намерены продать за пять миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Volvo отзывает почти 2 тысячи автомобилей в России
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.
Обновлено в 04:12
Авто
Дилеры Aurus начнут принимать заказы на авто с 15 февраля
В конце следующей недели, с 15 февраля, крупнейшие российские автодилеры приступят к сбору предзаказов на роскошные автомобили молодого российского бренда Aurus.
Обновлено в 00:38
Космос
SpaceX испытала двигатель для межпланетного корабля Starship
Американская компания SpaceX провела первые испытания двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship, об этом глава компании Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 00:40
Авто
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Сделать флагманскую модель доступнее удалось путем внедрения новых базовых комплектаций седана Vesta, универсала Vesta SW и универсала повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать нарушающих ПДД водителей
Система «Яндекс.Такси» решила сократить число дорожно-транспортных происшествий путем наказания водителей, которые не придерживаются ПДД.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Дорожные знаки меньшего размера появятся по всей России
Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки
Появившиеся в социальных сетях видео, где полицейские сбросили со скамейки пожилого мужчину, стало поводом для начала проверки по факту превышения должностных полномочий сотрудниками башкирской транспортной полиции.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой
Обновлено вчера в 00:41
Происшествия
Защита отца сенатора Арашукова обжаловала арест
Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева проинформировала о том, что защита Рауля Арашукова, отца задержанного на прошлой неделе сенатора Рауфа Арашукова, обжаловала его арест.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В комитете по здравоохранению Петербурга проходят обыски
Силовики в понедельник проводят обыски в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Обнаружен пропавший самолет, перевозивший футболиста Эмилиано Салу
Обновлено вчера в 17:23
Космос
Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Мать Децла назвала дату и место похорон артиста
Обновлено в 05:20
Кино
Вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»
Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777
The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Авто
На Украине перестали покупать «Запорожцы»
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода
Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии
Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:14
Экономика
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры до 1 января 2019 года, смогут начать получать пенсионные выплаты по старым правилам - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Стало известно об увеличении случаев заболевания раком в России
По итогам прошлого года в России выявили 617 000 новых случаев заболевания раком, что на 20 000 превышает показатель 2017 года.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
В Краснодарской больнице детям смешали кашу с омлетом
Пациенты детского ЛОР-отделения Зиповской больницы в Краснодаре запечатлели на видео завтрак, который состоял из омлета и жидкой каши в одной тарелке, сообщает издание «Регион online», ссылаясь на публикацию записи в городском паблике.
Обновлено в 04:12
Экономика
Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе
Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Экономика
Российские ритейлеры снизили цену на iPhone XR
Крупные российские ритейлеры снизили цены на один из флагманских смартфонов Apple - iPhone XR - почти на 8%, до 59,99 тысячи рублей, свидетельствуют данные продавцов.
Обновлено в 04:00
Авто
BMW рассказала о купе 8-Series в исполнении First Edition
Новое исполнение модели, которое получит название First Edition, отличается от всех остальных вариаций новинки совершенно новой металлической краской кузова Frozen Barcelona Blue, разработанной ребятами из отдела BMW Individual.
Обновлено в 02:48