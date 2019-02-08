Финансы
Банк России оставил ключевую ставку на отметке 7,75%Слово и Дело 06:38
Банк России, по итогам заседания от 8 февраля, вынес решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. В пресс-релизе регулятора отмечается, что в связи с принятым решением Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам текущего года.
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Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Авто
Lamborghini представили новый суперкар Huracan Evo в России
Стартовая стоимость нового Lamborghini Huracan Evo в России составляет 16 380 164 рубля.
Обновлено в 10:55
Спорт
Россия выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе.
Обновлено в 17:22
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто
«АвтоВАЗ» представил специальную Lada Granta для автошкол
«АвтоВАЗ» сделал специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения вождению.
Обновлено в 05:21
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Наука
Опровергнут известный миф о похмелье
Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании
В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Политика
Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама Ханое 27−28 февраля.
Обновлено в 20:47
Общество
Совет при Минпросвещения отправил около 500 учебников на экспертизу
Научно-методический совет при Министерстве просвещения РФ распорядился отправить 490 школьных учебников на дополнительную экспертизу.
Обновлено в 17:36
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
Обновлено в 06:26
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.
Обновлено в 19:32
Общество
«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок
Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено в 01:27
Общество
Немецкие «желтые жилеты» устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале
Работники немецких кинотеатров устроили митинг перед Берлинале Паласт, главной фестивальной площадкой Берлинского международного кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 15:26
Кино
Прощание с Сергеем Юрским пройдет в Театре имени Моссовета
Траурная церемония прощания с актером театра и кино Сергеем Юрским пройдет в Театре имени Моссовета.
Обновлено в 01:54
Наука
Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль
Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено в 14:15
Общество
Более 100 авиарейсов отменили в Токио из-за снегопада
Про причине надвигающегося на японский Токио снегопада в аэропортах «Нарита» и «Ханэды» были отменены 133 авиарейса, сообщает японское агентство Kyodo.
Обновлено в 22:01
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Экономика
ВТО разрешила Южной Корее ввести санкции против США
Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Южной Корее ввести против США торговые санкции на $84,8 млн.
Обновлено в 16:35